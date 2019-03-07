2019-03-07T13:44:33+03:00
Общество

На телебашне Воронежа к 8 марта распустятся цветы и загорятся сердца

Необычная праздничная открытка ожидает милых дам
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Вот такую подсветку уже включали на воронежской телебашнеВот такую подсветку уже включали на воронежской телебашнеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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К Международному женскому дню специалисты воронежского филиала РТРС подготовили праздничную программу подсветки городской телебашни.

Динамическое освещение, которое состоит более чем из 4400 пиксельных светильников, поможет распуститься цветам на фоне русских национальных орнаментов. Дополнит световое шоу праздничная открытка к Международному женскому дню, сердца и тысячи ярких огней.

Увидеть великолепие красок можно будет в течение двух дней, то есть 8 и 9 марта. В связи с увеличением продолжительности светового дня ражим работы динамической подсветки изменится. На этот раз телевизионная башня будет светиться с 18:30 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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