В воронежскую кондитерскую фабрику инвестируют 175 млн рублей

СЕГОДНЯ 21:44 2019-03-06T21:44:41+03:00

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Воронежская кондитерская фабрика производит 100 тонн продукции в сутки. В ассортименте свыше 200 наименований кондитерских изделий: конфеты, карамель, вафли, зефир, печенье и мармелад. При этом только около 10% всей продукции реализуется в нашей области.

6 марта губернатор Александр Гусев и директор кондитерской фабрики Андрей Бокарев обсудили планы работы предприятия в 2019 году.

На фабрике трудятся почти 1500 работников. В этом году на предприятии будут реализовывать инвестиционный проект по модернизации вафельного и зефирного производства. Объем инвестиций составит 175 млн рублей. Планируется создать 60 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU