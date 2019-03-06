2019-03-06T21:44:41+03:00
Общество

В воронежскую кондитерскую фабрику инвестируют 175 млн рублей

Планируется создать 60 новых рабочих мест
Олег ИВАНОВ
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Воронежская кондитерская фабрика производит 100 тонн продукции в сутки. В ассортименте свыше 200 наименований кондитерских изделий: конфеты, карамель, вафли, зефир, печенье и мармелад. При этом только около 10% всей продукции реализуется в нашей области.

6 марта губернатор Александр Гусев и директор кондитерской фабрики Андрей Бокарев обсудили планы работы предприятия в 2019 году.

На фабрике трудятся почти 1500 работников. В этом году на предприятии будут реализовывать инвестиционный проект по модернизации вафельного и зефирного производства. Объем инвестиций составит 175 млн рублей. Планируется создать 60 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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