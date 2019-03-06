Мультик воронежских аниматоров «Снежная Королева: Зазеркалье» побил рекорды проката в Болгарии

СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-06T15:09:51+03:00

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Мультик воронежской студии Wizart «Снежная Королева:Зазеркалье» произвел фурор в Болгарии, не успев выйти в прокат! Четвертый фильм популярной франшизы стартовал в 46 болгарских кинотеатрах 1 марта и за первый уикэнд заработал более 60 тысяч долларов. Мультик посмотрели 10 689 зрителей.

- Это лучший результат для зарубежной независимой анимации в Болгарии за последние 25 лет. «Снежная Королева: Зазеркалье» заработала свыше 100 тысяч левов в премьерные выходные и вышла на первое место среди всех фильмов в прокате Болгарии, обогнав «Алиту: Боевой ангел» и «Как приручить дракона 3, - отметили болгарские прокатчики.

- В 2017 году третья часть «Снежная королева: Огонь и лед» попала в стране в Топ-3 самых кассовых фильмов и итоговые сборы превысили 220 тысяч долларов. Приятно, что сейчас мы смогли возглавить рейтинг, - признался генеральный продюсер Wizart Юрий Москвин.

Четвертый франшизы «Снежная Королева» вышел в новогодние каникулы, сборы за пределами России уже превысили 2,5 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU