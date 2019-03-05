Воронежский арбитраж рассмотрит дело о банкротстве дилера Uz-Daewoo

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-05T17:05:13+03:00

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В арбитражном суде Воронежской области будут рассматривать иск банка «Возрождение» о признание банкротом узбекского бизнесмена Тохиржона Жалилова. Он является председателем правления «Узбекозиковкатхолдинга», имеет большую долю в дилерской сети «КМ/Ч» узбекского автоконцерна Uz-Daewoo. Как ни странно, большинство юридических лиц этой компании зарегистрировано в Воронеже. Сумма финансовых требований банка «Возрождение» в открытых источниках информации не раскрывают

Дилерская сеть «КМ/Ч» испытывает финансовые трудности из-за долгов с 2015 года. Новые автомобили именно по этим причинам перестали поставлять примерно с того же срока.

ИСТОЧНИК KP.RU