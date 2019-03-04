2019-03-04T17:57:54+03:00
Общество

Жители Ленинского района мечтают о новых скверах и нагорных лестницах

На конкурс общественно-полезных проектов передали девять заявок
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В прошлом году жители Ленинского района ощутили на себе все преимущества участия в программе финансирования общественно-полезных проектов. Благодаря грантовой поддержке уже реализованы много идей: в районе появились новые места отдыха, развлечения и занятия спортом, благоустроены и построены новые нагорные лестницы.

В этом году жители представили на конкурс еще девять общественно-полезных проектов. Все они приняты к рассмотрению Ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области», отметили в управе района.

- Общая ориентировочная стоимость проектов более восьми миллионов рублей, - рассказали в управе района. – Принять участие в их софинансировании уже изъявили депутаты и сами жители. Кроме того, жители традиционно примут участие в субботниках и других подготовительных работах.

Учитывая важность участия в конкурсе, руководители органов ТОС совместно со специалистами управы района готовят соответствующие презентации своих проектов для очной защиты, которая пройдет с 12 марта по 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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