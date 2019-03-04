В стиле кантри: в Воронежском ТЮЗе поставили ковбойскую сказку про братца Лиса и братца Кролика

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-04T10:17:24+03:00

Мобильный спектакль будут показывать не только в театре, но и в больницах

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3 марта маленькие воронежцы оказались на диком Западе. В атмосферу кантри перенесла ребятню новая постановка воронежского ТЮЗа. «Братец Лис и братец Кролик» - ковбойская сказка по одноименному произведению Джоэля Харриса из его цикла «Сказки дядюшки Римуса» - в переложении Сергея Астраханцева. Режиссер Вадим Кривошеев сделал часовой сказочный вестерн в ковбойской эстетике.

Артисты признались, что работать над спектаклем было легко и весело, вдохновлялись музыкой кантри. Коварного Братца Лиса, который гоняется за Братцем Кроликом, вредит сожителям, совместными усилиями Тетушка Куропатка, Тетушка Черепаха и Братец Медведь «перевоспитывают».

фото Воронежский ТЮЗ

- Спектакль про дружбу, про то, что вместе можно победить общее зло. Я сам вырос на «Сказках дядюшки Римуса», они остроумные и веселые, с интересным сюжетом - это хорошая литература, - объяснил выбор произведения режиссер Вадим Кривошеев. – Кроме того, мы сделали «мобильный» спектакль. Здесь декорации не привязаны к месту, всего шесть героев. Такая мобильность важна в наше время - на гастроли легче отправиться, не так накладно. И нам проще приехать к детям, которые не могут прийти в театр - например, показать спектакль в больнице.

фото Воронежский ТЮЗ

Постановка «Братец Лис и братец Кролик» войдет в спецпроект «Скорая театральная помощь», который объединяет «передвижные» постановки, отличающиеся простым техническим решением и небольшим актерским составом. Благодаря проекту юные зрители смогут увидеть спектакль не только в театре, но и в детских домах, интернатах, больницах и реабилитационных центрах.

В постановке играют Иван Меркушев, Алексей Иванов, Анастасия Бондарь, Никита Шершнев, Екатерина Пухначева, Дмитрий Гусев. Следующий показ спектакля 16 марта.

фото Воронежский ТЮЗ

ИСТОЧНИК KP.RU