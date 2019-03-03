В Воронеже участились кражи из супермаркетов
Причину роста преступности полиция видит в сокращении штата охранников
Чаще всего преступников приходится искать по следам преступленийФото: из архива «КП»
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В субботу, 2 марта, начальник УМВД России по Воронежу Артур Дорохов встретился с представителями торговых сетей города. Речь на встрече пошла об участившихся в последнее время случаях краж из торговых залов супермаркетов.
По мнению Дорохова, причина возросшей преступности кроется в сокращении штата охранников торговых точек. Для исправления ситуации полицейские и администрации магазинов договорились наладить взаимодействие и принять другие меры, направленные на улучшение оперативности при реагировании на правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU