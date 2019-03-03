2019-03-03T19:00:52+03:00
Происшествия

В Воронеже участились кражи из супермаркетов

Причину роста преступности полиция видит в сокращении штата охранников
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Чаще всего преступников приходится искать по следам преступленийЧаще всего преступников приходится искать по следам преступленийФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В субботу, 2 марта, начальник УМВД России по Воронежу Артур Дорохов встретился с представителями торговых сетей города. Речь на встрече пошла об участившихся в последнее время случаях краж из торговых залов супермаркетов.

По мнению Дорохова, причина возросшей преступности кроется в сокращении штата охранников торговых точек. Для исправления ситуации полицейские и администрации магазинов договорились наладить взаимодействие и принять другие меры, направленные на улучшение оперативности при реагировании на правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушедшая зима была в Воронеже теплой и снежной
Сильный ветер обещают воронежцам в понедельник
Воронежские школьники виртуально прогулялись по Усманскому бору
В массовом ДТП в Воронеже ранена девушка
В Воронежской области до конца мая проходит акция «Первоцвет»
Жительница Воронежа перевела мошеннице деньги за «наращивание волос»
В Воронеже на дороге загорелась «Мазда»
У жителя воронежского села нашли пороховую банку
Воронежский заповедник приглашает на ботаническую экскурсию
В Воронежской области на поддержку семьи и детей направят 4,2 миллиарда рублей
В Воронежской области на пожаре погиб молодой мужчина
Воронежская многоэтажка: текущие трубы, хлам на чердаке, разрушенные перила
Парень из Воронежской области спрятал деньги между сидений полицейского автомобиля
Воронежцы: «Трактор провалился в яму, которую сам же и разрыл»
У воронежского авторынка появились снежные красавицы в кокошниках и с прялками
В Воронеже проверили, мужчины или женщины тратят больше на подарки к 8 марта
Благодарность от Министра здравоохранения получил школьник, спасший жизнь мужчине в небе над Воронежем
Жители Воронежской области за первый месяц 2019 года взяли около 900 автокредитов
В Воронежской области поймали мошенницу, притворявшуюся социальным работником
Спасатели предупреждают о наступлении штормового ветра на Воронежскую область
В Воронежской области на детское здравоохранение выделят порядка 175 млн рублей