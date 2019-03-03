В Воронеже участились кражи из супермаркетов

СЕГОДНЯ 19:00 2019-03-03T19:00:52+03:00

Чаще всего преступников приходится искать по следам преступлений Фото: из архива «КП»

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В субботу, 2 марта, начальник УМВД России по Воронежу Артур Дорохов встретился с представителями торговых сетей города. Речь на встрече пошла об участившихся в последнее время случаях краж из торговых залов супермаркетов.

По мнению Дорохова, причина возросшей преступности кроется в сокращении штата охранников торговых точек. Для исправления ситуации полицейские и администрации магазинов договорились наладить взаимодействие и принять другие меры, направленные на улучшение оперативности при реагировании на правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU