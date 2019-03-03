2019-03-03T17:28:31+03:00
Общество

Воронежские школьники виртуально прогулялись по Усманскому бору

Ребятам рассказали о легендах заповедника
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского заповедника им. В.Песковафото с сайта Воронежского заповедника им. В.Пескова
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Учащиеся воронежской школы №24 побывали на необычном уроке – прогулке по заповедному Усманскому бору. Виртуальную экскурсию для ребят провела старший научный сотрудник Воронежского заповедника – лесовод Наталья Гончарова.

С помощью фильма, снятого главным специалистом по развитию Игорем Воробьевым, школьники узнали о мифах и легендах леса – загадочных «Дурном угле», «Кудеяровых камнях». А геолог, петрограф кандидат геолого-минералогических наук Павел Бойко профессионально рассказал о семи загадочных валунах, затерянных в трущебе на берегу реки Ивницы.

- «Пробираясь» в отдаленные заповедные уголки, шестиклассники узнали о болотных и водных растительных сообществах реки Ивница, биологии и экологии ольхи и осины, - рассказали сотрудники Воронежского заповедника. - Вид величественной сосны, отмеченной перистым резным узором на стволе, стал поводом для рассказа о том, что до образования заповедника в Усманском бору работал смолоскипидарный завод, большими объемами велась осмолоподсочка сосны обыкновенной для заготовки живицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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