Ушедшая зима была в Воронеже теплой и снежной

СЕГОДНЯ 20:04 2019-03-03T20:04:26+03:00

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Синоптики подвели итоги воронежской зимы. Как оказалось, она вполне оправдала прогнозы, сделанные осенью прошлого года. Средняя температура составила 4,7 градуса при норме 7,2 градуса. Осадков выпало с лихвой – аж на 20% больше обычного: 148 мм при норме 123.

В декабре температура колебалась от оттепелей до вполне ощутимых морозов. Однако среднемесячные цифры уложились в климатическую норму. Осадки шли почти каждый день, в итоге их количество на 60% превысило средние показатели. Самой влажной стала третья декада месяца. Сугробы перед Новым годом достигли 46 сантиметров, что особенно порадовало жителей региона.

- Январь не только сохранил, но и преумножил декабрьские снежные достижения, - сообщил сайт «Гисметео». - Он порадовал зимней классикой на новогодние каникулы и отметился двумя сезонными экстремумами: 25 числа зафиксирован минимум сезона (-20,7), 29 января отмечена максимальная высота снежного покрова (57 см).

Самым снежным городом минувшей зимой стал Борисоглебск, где толщина снежного покрова достигала 78 сантиметров!

Очень теплым стал февраль, среднемесячная температура превысила норму на 5,5 градуса. Было очень много оттепелей. 16 числа в регионе отметили самую высокую температуру этой зимы – плюс 3,2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU