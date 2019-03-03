2019-03-03T20:04:26+03:00
Общество

Ушедшая зима была в Воронеже теплой и снежной

Что подтвердило прогнозы синоптиков, сделанные осенью
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
В целом зима не разочаровала воронежцев.В целом зима не разочаровала воронежцев.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики подвели итоги воронежской зимы. Как оказалось, она вполне оправдала прогнозы, сделанные осенью прошлого года. Средняя температура составила 4,7 градуса при норме 7,2 градуса. Осадков выпало с лихвой – аж на 20% больше обычного: 148 мм при норме 123.

В декабре температура колебалась от оттепелей до вполне ощутимых морозов. Однако среднемесячные цифры уложились в климатическую норму. Осадки шли почти каждый день, в итоге их количество на 60% превысило средние показатели. Самой влажной стала третья декада месяца. Сугробы перед Новым годом достигли 46 сантиметров, что особенно порадовало жителей региона.

- Январь не только сохранил, но и преумножил декабрьские снежные достижения, - сообщил сайт «Гисметео». - Он порадовал зимней классикой на новогодние каникулы и отметился двумя сезонными экстремумами: 25 числа зафиксирован минимум сезона (-20,7), 29 января отмечена максимальная высота снежного покрова (57 см).

Самым снежным городом минувшей зимой стал Борисоглебск, где толщина снежного покрова достигала 78 сантиметров!

Очень теплым стал февраль, среднемесячная температура превысила норму на 5,5 градуса. Было очень много оттепелей. 16 числа в регионе отметили самую высокую температуру этой зимы – плюс 3,2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже участились кражи из супермаркетов
Сильный ветер обещают воронежцам в понедельник
Воронежские школьники виртуально прогулялись по Усманскому бору
В массовом ДТП в Воронеже ранена девушка
В Воронежской области до конца мая проходит акция «Первоцвет»
Жительница Воронежа перевела мошеннице деньги за «наращивание волос»
В Воронеже на дороге загорелась «Мазда»
У жителя воронежского села нашли пороховую банку
Воронежский заповедник приглашает на ботаническую экскурсию
В Воронежской области на поддержку семьи и детей направят 4,2 миллиарда рублей
В Воронежской области на пожаре погиб молодой мужчина
Воронежская многоэтажка: текущие трубы, хлам на чердаке, разрушенные перила
Парень из Воронежской области спрятал деньги между сидений полицейского автомобиля
Воронежцы: «Трактор провалился в яму, которую сам же и разрыл»
У воронежского авторынка появились снежные красавицы в кокошниках и с прялками
В Воронеже проверили, мужчины или женщины тратят больше на подарки к 8 марта
Благодарность от Министра здравоохранения получил школьник, спасший жизнь мужчине в небе над Воронежем
Жители Воронежской области за первый месяц 2019 года взяли около 900 автокредитов
В Воронежской области поймали мошенницу, притворявшуюся социальным работником
Спасатели предупреждают о наступлении штормового ветра на Воронежскую область
В Воронежской области на детское здравоохранение выделят порядка 175 млн рублей