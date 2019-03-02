2019-03-02T18:22:22+03:00
Общество

У воронежского авторынка появились снежные красавицы в кокошниках и с прялками

Их слепил автор снежных поросенков
Олег ИВАНОВ
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Фото: Галина ШевченкоФото: Галина Шевченко
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Две девицы под окном, а если говорить точнее, то у ворот воронежского авторынка, пряли поздно вечерком. Впрочем днем они так же пряли. Снежные красавицы, одна в синих кокошнике и платье, вторая - в красных, теперь радуют воронежцев, которые проезжают или проходят по улице Антонова-Овсеенко.

Как рассказывают очевидцы, мужчина, слепивший барышень, поставил рядом с ними настоящие старинный прялки. Он купил из на птичьем рынке у старьевщиков.

Кстати, это уже не первая работа данного «скульптора». До этого три снежных поросенка поселились на воронежском авторынке. Однако, к сожалению, со временем растаяли.

А другой талантливый воронежец создал настоящий музей снежных скульптур в частном секторе Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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