2019-03-02T14:46:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали мошенницу, притворявшуюся социальным работником

Она обманом забрала у пенсионерки более 40 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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Первый весенний день не принес радости как минимум 11 жителям Воронежской области - все они стали жертвами мошенников. Трое попались на трюк с разблокировкой банковской карты. Еще троих обманули, предлагая им защиту от несанкционированного доступа к счету.

Аренда жилья закончилась обманом для двух человек. Еще по одному случаю мошенничества случились под предлогом продажи товара и под предлогом начисления бонусов.

Накануне одну из мошенниц, 28-летнюю безработную жительницу Россоши, удалось задержать. 5 сентября 2018 года она приехала в село Верхние Марки Каменского района. Под видом социального работника женщина пришла в дом 75-летней местной жительницы.

Сославшись на предстоящую денежную реформу, мошенница «обменяла» пенсионерке более 40 тысяч рублей. Женщина пообещала через несколько часов вернуться уже с «новыми» денежными знаками. Как вы понимаете, она не вернулась.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Удалось составить фоторобот подозреваемой. Накануне женщина была задержана. Она уже во всем призналась. Расследование уголовного дела возобновлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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