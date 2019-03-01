2019-03-01T14:17:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина из-за иконы вонзила сожителю нож в спину

Она не могла договориться с мужчиной, куда ее поставить
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Теперь женщина должна осторожнее обращаться с ножом.Теперь женщина должна осторожнее обращаться с ножом.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Бесовские страсти кипели в октябре 2018 года в одном из домов Поворино. 28-летняя женщина выпивала вместе со своим сожителем. Два собутыльника поспорили – куда лучше ставить икону? Оскорбленная в своих лучших религиозных чувствах дама схватила кухонный нож и вонзила в спину сожителю. Мужчину спасли приехавшие врачи «скорой». В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»

На суде сожитель попросил строго не карать свою суровую гражданскую жену. Тем более, что у нее двое маленьких детей. Поворинский районный суд внял просьбе и приговорил женщину к условному сроку – три года с испытательным сроком 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура: москвичи задолжали работникам, строившим Нововоронежскую АЭС-2, 5,8 миллионов
Воронежские дворы отремонтируют за 830 миллионов рублей
С начала 2019 года воронежский суд запретил десять сайтов, реализующих алкоголь
Воронежскую больницу № 11 в Сомово хотят закрыть
В Воронеже завели два дела на коллекторов, которые перегибали палку
В Воронеже на улице Станкевича скончался мужчина, которому стало плохо
В Воронеже на 14 суток закрыли ресторан «Нарсил»
Один из пострадавших в Воронеже в ДТП с «Ауди Q5» находится в тяжелом состоянии
В Борисоглебск Воронежской области передадут спускаемую капсулу "Союза-МС"
Под Воронежем в гараже обнаружили трупы двух мужчин
В Воронеже разработают три варианта будушего Петровской набережной
Странное поведение участницы ДТП на "Ауди Q5" попало на видео в Воронеже
В центре Воронежа можно будет бесплатно пройти обследование у восьми врачей
В Воронежской области задержали двух мужчин с 44 фальшивыми 1000-рублевками
Воронежский «Электросигнал» получил лицензию на космическую деятельность
Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг
В Воронеже иномарка протаранила машину ДПС
В Воронеже охранник бил покупателя и садился на него верхом
Статистики: средняя зарплата в Воронежской области - 31 266 рублей
В первые весенние выходные в Воронеже будет царить зима
Воронежцы возмутились новым запрещающим знаком у областной детской больницы
Обнаженная воронежская блогерша собрала 141 тысячу лайков
На Платоновфест в Воронеж приедет музыкант из ЮАР
В Воронежской области поставят новые комплексы, вычисляющие скорость автомобилей на участке