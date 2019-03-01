В Воронежской области женщина из-за иконы вонзила сожителю нож в спину

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-01T14:17:55+03:00

Она не могла договориться с мужчиной, куда ее поставить

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Бесовские страсти кипели в октябре 2018 года в одном из домов Поворино. 28-летняя женщина выпивала вместе со своим сожителем. Два собутыльника поспорили – куда лучше ставить икону? Оскорбленная в своих лучших религиозных чувствах дама схватила кухонный нож и вонзила в спину сожителю. Мужчину спасли приехавшие врачи «скорой». В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»

На суде сожитель попросил строго не карать свою суровую гражданскую жену. Тем более, что у нее двое маленьких детей. Поворинский районный суд внял просьбе и приговорил женщину к условному сроку – три года с испытательным сроком 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU