Стало известно, как будет выглядеть памятник Вильгельму Столлю в Воронеже
Памятник известному воронежскому промышленнику конца XIX – начала XX века Вильгельму Столлю будет установлен, по предварительным данным, до 1 июня. Заявки на участие в конкурсе проектов принимались до 15 февраля, их поступило порядка двадцати.
28 февраля стало известно, как же будет выглядеть памятник: Вильгельм Столь будет стоять на пьедестале с шестеренками, опираясь на свой знаменитый велосипед. Взор предпринимателя устремлен вверх, а пиджак свободно расстегнут. Автор данной работы – Юрий Киреев из Курска.
А вот другие работы, которые также были представлены на конкурсе:
Экспертам было из чего выбратьФото: Анна ПОПОЛИТОВА
Фото: Анна ПОПОЛИТОВА
Был и такой примерФото: Анна ПОПОЛИТОВА
Фото: Анна ПОПОЛИТОВА
Напомним, управление культуры администрации Воронежа, региональная общественная организация «Гражданское собрание «Лидер» и областная организация Союза архитекторов объявили открытый конкурс на лучший проект памятника.
Тройка победителей станет обладателем призов от 50 до 150 тысяч рублей. А лидер вдобавок получит право авторского надзора за воплощением своего проекта. Памятник должен появиться вблизи пересечения улиц Студенческая и Карла Маркса. 28 февраля будет объявлен победитель конкурса.
Столль в 1869 году открыл в Воронеже фабрику, которая стала крупнейшим предприятием по выпуску сельскохозяйственного оборудования. В 2019 году исполняется 150 лет с момента создания завода.
Еще один участникФото: Анна ПОПОЛИТОВА
Фото: Анна ПОПОЛИТОВА
ИСТОЧНИК KP.RU