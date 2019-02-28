Стало известно, как будет выглядеть памятник Вильгельму Столлю в Воронеже

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-28T12:36:45+03:00

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Памятник известному воронежскому промышленнику конца XIX – начала XX века Вильгельму Столлю будет установлен, по предварительным данным, до 1 июня. Заявки на участие в конкурсе проектов принимались до 15 февраля, их поступило порядка двадцати.

28 февраля стало известно, как же будет выглядеть памятник: Вильгельм Столь будет стоять на пьедестале с шестеренками, опираясь на свой знаменитый велосипед. Взор предпринимателя устремлен вверх, а пиджак свободно расстегнут. Автор данной работы – Юрий Киреев из Курска.

А вот другие работы, которые также были представлены на конкурсе:

Экспертам было из чего выбратьФото: Анна ПОПОЛИТОВА

Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

Был и такой примерФото: Анна ПОПОЛИТОВА

Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

Напомним, управление культуры администрации Воронежа, региональная общественная организация «Гражданское собрание «Лидер» и областная организация Союза архитекторов объявили открытый конкурс на лучший проект памятника.

Тройка победителей станет обладателем призов от 50 до 150 тысяч рублей. А лидер вдобавок получит право авторского надзора за воплощением своего проекта. Памятник должен появиться вблизи пересечения улиц Студенческая и Карла Маркса. 28 февраля будет объявлен победитель конкурса.

Столль в 1869 году открыл в Воронеже фабрику, которая стала крупнейшим предприятием по выпуску сельскохозяйственного оборудования. В 2019 году исполняется 150 лет с момента создания завода.

Еще один участникФото: Анна ПОПОЛИТОВА

Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU