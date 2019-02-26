После того, как на воронежскую девушку свалилась глыба льда, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-26T16:07:32+03:00

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В СУ СКР по Воронежской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту травмирования девушки глыбой льда. Речь идет о материале по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Максимальное наказание - два года лишения свободы.

- Проведен осмотр места происшествия, истребована необходимая документация, допрашиваются очевидцы случившегося, жильцы указанного дома, медицинские работники, а также сотрудники управляющей компании. По окончании лечения пострадавшей будет истребована медицинская документация и назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорят в Следственном комитете.

Напомним, 17 февраля наледь сорвалась с карниза дома №90-А по улице 20-летия Октября и попала по голове 18-летней девушке. Очевидцы вызвали медиков. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в одно из городских медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU