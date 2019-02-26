За год в Воронежской области заключили более полумиллиона электронных договоров ОСАГО

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-26T13:33:12+03:00

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В прошлом году в Воронежской области заключено более 518 тысяч договоров еОСАГО. Это в 1,8 раза превышает аналогичные показатели 2017 года. Об этом сообщили 26 февраля в воронежском отделении Банка России. По количеству электронных договоров наш регион занимает 7 место в России.

- Из-за растущей популярности е-ОСАГО к этому виду страхования стали проявлять внимание мошенники. Наиболее распространенным способом мошенничества стало создание фальшивых сайтов страховых компаний, - обращает внимание Роман Костянский, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России. - Фальшивый сайт обычно имеет очень схожий дизайн с оригиналом, может предоставлять возможность оформить полис онлайн и оплатить его на сайте.

Обязательно проверяйте соответствие адреса страховой компании, а также изменение этого адреса при переходе на новые страницы сайта. Рекомендуется пользоваться ссылками на официальные сайты страховых компаний, которые размещены на странице Российского союза автостраховщиков (РСА).

Если у вас возникли сомнения, то звоните на горячую линию страховой организации и уточнить все интересующие вопросы. Посредничество в электронном ОСАГО запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU