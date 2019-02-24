2019-02-24T14:02:23+03:00
Происшествия

В Воронежской области подросток купил машину за билеты банка приколов

Теперь 16-летнему парню грозит до 5 лет лишения свободы
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Калачеевском районе полицейские поймали 16-летнего подростка, который купил автомобиль на билеты банка приколов. Заявление на него написала 56-летняя местная жительница, которая стала жертвой его мошеннических действий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 24 февраля.

Выяснилось, что в феврале женщина решила продать свою старую «пятерку» за 40 тысяч рублей. Для этого она разместила информацию о нем на сайте бесплатных объявлений. Через какое-то время ей позвонил парень и заявил, что хочет купить машину. После этого молодой человек пришел к женщине домой, посмотрел автомобиль, сказав. что он его полностью устраивает. Затем подросток передал женщине оговоренную сумму и уехал на купленном «ВАЗ-2105».

На следующий день женщина внимательно рассмотрела банкноты, которыми расплатился юноша, и обнаружила, что это не денежные купюры, а билеты «Банка Приколов». Тогда она сразу же обратилась в полицию. По номеру телефона, с которого звонил мошенник, удалось вычислить его личность. Чуть позже его задержали.

В отделе полиции парень признал свою вину. Свои действия он объяснил желанием стать владельцем авто чтобы похвастаться перед девушками. При этом водительских прав у подростка нет.

Сотрудники полиции забрали автомобиль. Позже его вернут владелице.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - прокомментировали в ведомстве.

Теперь подростку грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже автоледи забыла про ручник и устроила ДТП во дворе дома
Под Воронежем бывший муж заступился за возлюбленную, набросившись с ножом на ее нового сожителя
Воронежец «сдал» курящего водителя автобуса администрации
В Воронежский заповедник прилетели птицы-мигранты
В Воронеже с высоты птичьего полета сняли салют ко Дню защитника Отечества
В Воронежской области в жуткой аварии с Ладой и «Форд Фокусом» погибла девушка
В десяти районах Воронежской области активисты планируют провести гей-парады
Воронежцы устроили бесплатный обмен книгами в подъезде дома
Усадьба Jazz в 2019-м в Воронеж не приедет
На пожаре в Советском районе Воронежа пострадал человек
По Воронежу разъезжает «патруль троллей» из СССР
В Воронежской области арестовали мужчину, отхлеставшего чужого ребенка ремнем
В Воронеже нашли мужчину, пропавшего во время прогулки с собакой
В Воронеже разыскивают сбежавшего из дома 14-летнего парня
Жителю Воронежской области, сорвавшему коноплю, грозит до 10 лет тюрьмы
В Центральном парке Воронежа пройдут масштабные гуляния на Масленицу
В Воронеже к 23 февраля собрали из машин гигантский автомат Калашникова
Голландская компания спроектирует комплекс для семейного отдыха под Воронежем
Росстат раскрыл, сколько зарабатывают врачи в Воронежской области
Воронежец показал, как выглядели бы открытые бассейны с видом на наш город
Воронежский «Факел» пополнили семь новичков
Воронежцев научат делать открытки, брошки и птичек
Треть воронежцев считает, что служба в армии помогает в дальнейшей работе