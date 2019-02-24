В Воронежской области подросток купил машину за билеты банка приколов

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-24T14:02:23+03:00

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В Калачеевском районе полицейские поймали 16-летнего подростка, который купил автомобиль на билеты банка приколов. Заявление на него написала 56-летняя местная жительница, которая стала жертвой его мошеннических действий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 24 февраля.

Выяснилось, что в феврале женщина решила продать свою старую «пятерку» за 40 тысяч рублей. Для этого она разместила информацию о нем на сайте бесплатных объявлений. Через какое-то время ей позвонил парень и заявил, что хочет купить машину. После этого молодой человек пришел к женщине домой, посмотрел автомобиль, сказав. что он его полностью устраивает. Затем подросток передал женщине оговоренную сумму и уехал на купленном «ВАЗ-2105».

На следующий день женщина внимательно рассмотрела банкноты, которыми расплатился юноша, и обнаружила, что это не денежные купюры, а билеты «Банка Приколов». Тогда она сразу же обратилась в полицию. По номеру телефона, с которого звонил мошенник, удалось вычислить его личность. Чуть позже его задержали.

В отделе полиции парень признал свою вину. Свои действия он объяснил желанием стать владельцем авто чтобы похвастаться перед девушками. При этом водительских прав у подростка нет.

Сотрудники полиции забрали автомобиль. Позже его вернут владелице.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - прокомментировали в ведомстве.

Теперь подростку грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU