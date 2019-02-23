2019-02-23T13:53:00+03:00
Общество

В Воронеже к 23 февраля собрали из машин гигантский автомат Калашникова

Активисты уже собирают желающих поучаствовать в акции к 8 марта
Олег ИВАНОВ
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Фото: Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: ПерезагрузкаФото: Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка
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Автомат Калашникова, принятый на вооружение в СССР в 1949 году, до сих пор является одним из символов российской армии. Возможно, именно поэтому «АК-47» из автомобилей специально к 23 февраля решили собрать воронежские автолюбители. Фото получившейся «скульптуры» выложили в сообществе «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж».

- В день защитника Отечества Вам, мужчины, наши искренние чувства и светлые пожелания. На долгих и прекрасных жизненных дорогах желаем быть всегда на коне и в отличной форме. Пусть машина всегда будет на ходу, пусть мудрость и отвага поможет вам выбрать правильный путь, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону пусть за каждым поворотом ждет удача, а на каждой остановке — блестящая победа, - с таким пожеланием обратились активисты.

Чтобы собрать такой гигантский автомат воронежцам потребовалось чуть менее семидесяти автомобилей. Теперь же участники автомобильной акции ждут всех 1 марта также на парковке ТЦ «Град» в 20:00 для построения фигуры к празднику 8 марта. Уверены, нас ждет нечто не менее масштабное и грандиозное!

ИСТОЧНИК KP.RU

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