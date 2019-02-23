Воронежский «Факел» пополнили семь новичков

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-23T11:35:20+03:00

Пока официально заявлено только шесть новичков Фото: с сайта ФК "Факел"

Здесь есть и футболист ЦСКА, и легионер из Сербии

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22 февраля, в заключительный день второго заявочного окна, воронежский «Факел» внес в свою заявку для участия в ФНЛ имена шестерых футболистов. Об этом сообщили в пресс-службе воронежской команды.

Клуб официально пополнили защитник Александр Стыцко (род. 25.07.2002 г., рост 181 см, вес 65 кг, предыдущая команда – «Факел-М»); полузащитники Магомед-Эми Джабраилов (24.03.1993, 177-72, «Йонава» (Йонава, Литва), Иван Олейников (24.08.1998, 178-68, ЦСКА (Москва), Сергей Русак (03.09.1993, 187-78, «Торпедо» (Минск, Беларусь), Вадим Чёрный (21.06.1997, 186-82, «Волга» (Ульяновск); нападающий Давид Аршакян (16.08.1994, 194-93, «Горица» (Велика Горица, Хорватия).

Кроме того, контракт с «Факелом» подписал сербский защитник Йосип Пройич (23.08.1987, 174-72, «Напредак» (Крушевац, Сербия). Однако в его случае на следующей неделе должна пройти процедура отложенной заявки. Дело в том, что предыдущий клуб футболиста вовремя не предоставил международный трансферный сертификат, необходимый для соблюдения всех формальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU