2019-02-22T10:37:03+03:00
Общество

Японцы рассказали, как Воронеж сможет сэкономить на строительстве скоростного трамвая

Наш город сравнили с Фукуокой и Сендаем
Виктор ПАВЛОВ
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В правительстве Воронежской области приняли делегацию Министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Целью рабочего визита гостей была подготовка проекта скоростного рельсового транспорта в нашем городе.

Как сообщают в облправительстве, делегация посетила объекты, связанные с проектом, а также обменялась мнениями по вопросам его реализации. В частности, гости провели параллели между Воронежем и городами Фукуока и Сендай, где успешно работают подобные системы транспорта. Более того, японцы отметили, что в российских условиях проект будет гораздо дешевле - тут все гораздо проще с сейсмическими условиями.

В правительстве области, в свою очередь, рассказали о модели общественного транспорта, основанной на системе управления данными BigData. Ее представят к 15 августа.

Следующую встречу с японскими специалистами наметили на март.

ИСТОЧНИК KP.RU

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