Памятник Вильгельму Столлю появится в Воронеже до лета
19 февраля в Доме журналистов на пресс-конференции, посвященной старту приема заявок на соискание предпринимательской Премии имени Вильгельма Столля, стало известно, когда же в Воронеже появится памятник известному воронежскому промышленнику конца XIX – начала XX века.
Итак, памятник Вильгельму Столлю будет установлен, по предварительным данным, до 1 июня. Кстати, заявки на участие в конкурсе проектов принимались до 15 февраля, их поступило порядка двадцати.
Напомним, управление культуры администрации Воронежа, региональная общественная организация «Гражданское собрание «Лидер» и областная организация Союза архитекторов объявили открытый конкурс на лучший проект памятника.
Тройка победителей станет обладателем призов от 50 до 150 тысяч рублей. А лидер вдобавок получит право авторского надзора за воплощением своего проекта. Памятник должен появиться вблизи пересечения улиц Студенческая и Карла Маркса. 28 февраля будет объявлен победитель конкурса.
Столль в 1869 году открыл в Воронеже фабрику, которая стала крупнейшим предприятием по выпуску сельскохозяйственного оборудования. В 2019 году исполняется 150 лет с момента создания завода.
ИСТОЧНИК KP.RU