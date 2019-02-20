2019-02-20T15:36:54+03:00
Общество

В Воронеже стартовал прием заявок на премию имени Вильгельма Столля

На этот раз участникам доступна новая дополнительная номинация
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Победители премии будут названы 24 мая в ходе торжественной церемонии награжденияПобедители премии будут названы 24 мая в ходе торжественной церемонии награждения
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Прием заявок на соискание премии имени Вильгельма Столля – 2019 начался 20 февраля и продлится до 25 апреля включительно. Победители будут названы 24 мая в ходе торжественной церемонии награждения, традиционно приуроченной ко Дню российского предпринимательства. Об этом рассказали 19 февраля в Доме журналистов во время специальной пресс-конференции.

Премия названа в честь известного воронежского промышленника конца XIX – начала XX века Вильгельма Столля. Она является знаком признания заслуг современных предпринимателей, их важной роли в социально-экономическом развитии региона.

Подать заявку на соискание премии можно на сайте форумстолля.рф. Представление документов на бумажном носителе не требуется.

Премия будет вручаться в 4-х номинациях:

- ««За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства» (основная номинация);

- «Успешный молодежный бизнес» (дополнительная номинация);

- «Лучший бизнес-старт» (дополнительная номинация);

- «Бизнес, проверенный временем» (новая дополнительная номинация).

Ведется активная работа по определению круга тем, которым будет посвящен непосредственно сам предпринимательский форума им. Вильгельма Столля. Он пройдет 23 и 24 мая. Программу организаторы озвучат в мае.

Кстати, в 2018 году победителей премии выбирали из числа 103 претендентов. За два дня предпринимательский форум собрал 1800 участников, в числе которых – собственники бизнеса и управленцы. Перед аудиторией форума выступили 54 эксперта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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