2019-02-20T12:52:10+03:00
Общество

Воронежцам расскажут и покажут, где можно отдохнуть с детьми

В Центральном парке города пройдет фестиваль детского досуга
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта городского управления экологиифото с сайта городского управления экологии
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В предпоследний день зимы, 27 февраля, в воронежском парке «Динамо» пройдет Межрегиональный фестиваль детского отдыха, досуга и развлечений. С 11 до 16 часов на всей территории парка разместятся площадки турфирм, школ дополнительного образования, центров творчества и развития детей, музеев, театров, заповедников и досуговых организаций. Они расскажут гостям, где можно увлекательно и с пользой отдохнуть детям как в Воронеже, так и за его пределами.

- Уже сегодня десятки специализированных организаций из Воронежа и соседних регионов выразили готовность участвовать в мероприятии, - рассказали в управлении экологии города.

Организаторы обещают воронежцам мастер-классы, работу игровых зон, выставок, квестов, познавательных развлечений и розыгрыш призов.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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