2019-02-20T13:31:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области участились случаи мошенничества со съемом жилья

"Военный" звонит вам, чтобы арендовать квартиру, а в итоге лишает денег
Станислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
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Начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области Александр Арчаков.Начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области Александр Арчаков.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В последние дни воронежские полицейские отмечают небывалую активность мошенников. Только за минувшие сутки с подобными заявлениями к правоохранителям обратились 11 человек.

Начальник отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Александр Арчаков рассказал, что за последние две недели сильно участились случаи, связанные со съемом жилья.

Схема выглядит следующим образом: по вашему объявлению о сдаче квартиры звонит человек. Представляется военным. Говорит, что переезжает из другого города, и ваша квартира ему очень понравилась. Якобы для того, чтобы внести предоплату, спрашивает данные банковской карты. Но просит продиктовать не только номер, но и код с обратной стороны. В других случаях требует прислать код из СМС или совершить определенные действия в банкомате. Сейчас полицейские ищут мошенника (если это вообще один мошенник, а не группировка).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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