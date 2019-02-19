С начала года мошенники уже обманули 134 воронежцев

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-19T12:33:45+03:00

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22-летнего жителя дома в переулке Политехнический заинтересовало объявление в интернете о продаже гитарного процессора. Молодой человек связался с продавцом и перевел на указанный им номер банковской карты 14 тысяч рублей. В эту сумму обошел и сам товар и доставка.

Однако, в назначенный день, гитарный процессор молодой человек так и не получил. Сотрудники горячей линии курьерской службы подтвердили, что посылка на его имя не оформлялась. Объявление о продаже процессора из сети было удалено, также как и переписка с лжепродавцом. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Только 18 февраля 9 воронежцев стали жертвами мошенников, а с начала года пострадали уже 134 гражданина. Полицейские в очередной раз напоминают о необходимости проявлять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам и тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU