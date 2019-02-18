В Воронеже скандальный маршрут №125 вновь пытаются отправить через Центральный рынок

СЕГОДНЯ 18:38 2019-02-18T18:40:13+03:00

Перевозчик, по сообщению мэрии, сам попросил вернуть его на улицы Пушкинскую и Фридриха Энгельса

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В Воронеже с 25 декабря должен был измениться путь маршруток №125. Водителей данных автобусов обязали проезжать через Центральный рынок. Однако они решили не выполнять требование городского управления транспорта и уже через пару дней вернулись на прежний маршрут и продолжали ездить по улице Кирова.

Руководитель группы компаний «Автолайн+» Дмитрий Крутских заявил, что последние изменения только увеличили пробки на Пушкинской. Начали увольняться водители.

– Совершенно ясно: чтобы люди привыкли к новой схеме движения, нужно маршрут «прикатать», то есть ездить с постоянным интервалом в течение нескольких месяцев. За первые дни работы маршрута по-новому оценки давать нецелесообразно. 10 дней новогодних праздников, когда пассажиров гораздо меньше на всех городских маршрутах, также не являются показательными. Для первоначальных выводов необходимо не менее трех месяцев, – отметил руководитель управления транспорта Сергей Латынин.

Управление транспорта тем временем решило направить по улицам Пушкинской и Фридриха Энгельса пять автобусов маршрута № 20.

В итоге за нарушение приказа у перевозчика были частично изъяты маршрутные карты. Ситуация подошла к крайним мерам – к расторжению договора на осуществление транспортного обслуживания.

Руководитель транспортного предприятия «Автолайн+» был приглашен к первому заместителю главы администрации по городскому хозяйству Сергею Петрину.

– В результате встречи с первым вице-мэром перевозчик обратился в управление транспорта администрации Воронежа с просьбой вернуть движение автобусов маршрута №125 на улицы Пушкинскую и Фридриха Энгельса, – сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Пока принято решение рассмотреть просьбу перевозчика на заседании рабочей группы управления транспорта. Хотя до этого общественники уверяли, скандальный воронежский автобус 125 уже решили оставить на прежнем маршруте, на улице Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU