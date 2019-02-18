Воронежская область – седьмая по качеству жизни в России

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-18T12:14:38+03:00

А с виду и не скажешь, что мы седьмые. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Эксперты агентства РИА «Рейтинг» расставили по ранжиру регионы, оценивая показатели, характеризующие качество жизни. Они анализировали уровень доходов, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье людей и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Рейтинг проводится не первый год, и по сравнению с 2017 годом Воронежская область – образец стабильности. Она, как была седьмой, так на том же месте и осталась. Первой тройке впору отдельный рейтинг придумывать. Понятно, что за Москвой (1 место), Питером (2-е) и Московской областью (3-е) другим регионам не угнаться по определению. Равно как и за традиционно благополучным Татарстаном, занимающим четвертое место. А вот твердое пятое, на котором обосновалась Белгородская область – действительно, серьезный ориентир и стимул для развития. Наши соседи второй год подряд опережают даже Краснодарский край с его курортами, столицей Зимней Олимпиады Сочи и мощным сельским хозяйством.

Другие наши соседи – Липецкая область – сделали шаг назад – не девятое место. Обогнал ее Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Это единственное изменение в первой десятке, которую замыкает Калининградская область, по сравнению с 2017 годом.

В тройку аутсайдеров спустился Забайкальский край - с 81 места на 83-е, где год назад обреталась Карачаево-Черкессия, которая ныне 84-я. Тыва, как была последней, так на дне рейтинга и осталась.

Что же касается остальных регионов Черноземья, то Курская область, как и год назад, занимает 15 место, Тамбовская – с 34-го ухнула на 40-е. Орловская, напротив, с 43-го поднялась на 41-е.

ИСТОЧНИК KP.RU