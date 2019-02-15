Воронежцам расскажут, как жили крестьяне в России в XIX веке

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-15T15:26:12+03:00

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В Воронеже обсудят, как жили крестьяне в России в XIX веке. 21 февраля в 18:30 на втором этаже книжного магазина «Амиталь», который расположен в доме №2 на улице Пушкинская, состоится лекция по теме: "Крестьянство в России в XIX веке после отмены крепостного права"

В рамках реализации проекта «Школа исторической грамотности» подробно расскажет о жизни крестьян Воронежской губернии Михаил Карпачев - заведующий кафедрой истории России исторического факультета ВГУ, доктор исторических наук.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU