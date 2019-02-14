В Воронеже африканский свадебный мачо сломал плечо, спасая ребенка
Многие воронежцы знают уроженца Бенина Стевеса Какпо. Если не по имени, то визуально. Причем, как правило, запоминают Стевеса на всю жизнь. Ведь он подходит к молодоженам, играет на гитаре что-нибудь популярное типа «Я буду долго гнать велосипед». Разве что уж слишком жадные жених с невестой не раскошелятся, оценив обаяние певца.
Только вот к зиме Стевес привыкнуть пока не может. 13 февраля он вышел из своего дома на улице Домостроителей с малюткой сыном на руках. Поскользнулся и упал, пытаясь сделать все, чтобы ребенок не пострадал. Это ему удалось, Стевес сразу почувствовал дикую боль, но сумел вызвать скорую. В больнице оказалось, что у него сломано плечо. Вот как рассказал о своих переживаниях сам Стевес (орфография и пунктуация сохранены):
«Сегодня мы познакомились с гололедицей, которая снесет любого человека, даже самого крепкого! Из дома, первым шагом из подъезда, я вступился в нежеланном брейк данс и всё закончилось травмой незабываемой. Я обожаю зиму, но её минусы смущают меня!
Жена помогала мне в три часа ночью, снять гипс, поскольку невероятно больно стало. Я понял, что размер бицепса и трицепса увеличивает боль и локтя невероятно болит!!! После того, как сняли, боль уменьшилась у локти и я сам правой рукой держу руку в нужном положении.
Гипс на месте и удерживает кость в плечевом суставе! Человек просто хрупкое существо - один урон в организме и весь тело страдает (у меня ощущение, что целая рука оторвана от телесного корпуса). Жуткие крики от боли - я себя уже не узнавал, я плакал как ребенок, будучи взрослый человек... Я извлекаю от всего этого следующую экзистенциальную правду: Будьте благодарными Богу за каждый пройденный день и будьте простыми, избегая высокомерие во всём».
Зато с детьми все в порядке. На руках у Стевеса сын, которого он спас.Фото: с личной страницы Стевеса Какпо ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU