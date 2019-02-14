2019-02-14T18:41:43+03:00
Общество

В Воронеже африканский свадебный мачо сломал плечо, спасая ребенка

Стевес Какпо стал жертвой гололеда [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
На руку Стевеса наложили гипс.На руку Стевеса наложили гипс.Фото: с личной страницы Стевеса Какпо ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Многие воронежцы знают уроженца Бенина Стевеса Какпо. Если не по имени, то визуально. Причем, как правило, запоминают Стевеса на всю жизнь. Ведь он подходит к молодоженам, играет на гитаре что-нибудь популярное типа «Я буду долго гнать велосипед». Разве что уж слишком жадные жених с невестой не раскошелятся, оценив обаяние певца.

Только вот к зиме Стевес привыкнуть пока не может. 13 февраля он вышел из своего дома на улице Домостроителей с малюткой сыном на руках. Поскользнулся и упал, пытаясь сделать все, чтобы ребенок не пострадал. Это ему удалось, Стевес сразу почувствовал дикую боль, но сумел вызвать скорую. В больнице оказалось, что у него сломано плечо. Вот как рассказал о своих переживаниях сам Стевес (орфография и пунктуация сохранены):

«Сегодня мы познакомились с гололедицей, которая снесет любого человека, даже самого крепкого! Из дома, первым шагом из подъезда, я вступился в нежеланном брейк данс и всё закончилось травмой незабываемой. Я обожаю зиму, но её минусы смущают меня!

Жена помогала мне в три часа ночью, снять гипс, поскольку невероятно больно стало. Я понял, что размер бицепса и трицепса увеличивает боль и локтя невероятно болит!!! После того, как сняли, боль уменьшилась у локти и я сам правой рукой держу руку в нужном положении.

Гипс на месте и удерживает кость в плечевом суставе! Человек просто хрупкое существо - один урон в организме и весь тело страдает (у меня ощущение, что целая рука оторвана от телесного корпуса). Жуткие крики от боли - я себя уже не узнавал, я плакал как ребенок, будучи взрослый человек... Я извлекаю от всего этого следующую экзистенциальную правду: Будьте благодарными Богу за каждый пройденный день и будьте простыми, избегая высокомерие во всём».

Зато с детьми все в порядке. На руках у Стевеса сын, которого он спас. Фото: с личной страницы Стевеса Какпо ВКонтакте.

Зато с детьми все в порядке. На руках у Стевеса сын, которого он спас.Фото: с личной страницы Стевеса Какпо ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назвали район в Воронеже, где чаще всего пропадают люди
У Воронежа появилась инвестиционная карта
В двух детсадах Воронежа малышам не давали хлеба и мяса
В Воронежской области юноша аккуратно вывел деньги с чужой банковской карты
Уволенного борисоглебского межрайонного прокурора все же оставили на работе
В Воронеже прошла презентация инвестиционной карты Воронежа
"Черкизово" построит в Воронежской области очистные сооружения
Осторожно, мошенники: в Воронеже продавали несуществующий грузовик
Пенсионерка из Воронежа «сняла порчу» за 95 тысяч рублей
Урбанист в пух и прах разнес решение о сносе воронежского театра оперы и балета
В прошлом году воронежцам с производственными травмами выделили 717,6 млн рублей
В Воронежской области за неделю из-за гололеда пострадали 1302 человека
Есть прикурить? На воронежца напали постаревшие гопники
Жителям Калача и еще двух воронежских сел вернули ночное освещение улиц
Внимание, воронежцы: в феврале коммуналку можно оплатить до 28 февраля
Видео: в Воронеже экстремальная танцовщица крутилась на пилоне на верхушке многоэтажки
Жители многоэтажки на проспекте Труда в Воронеже пожаловались чиновникам на бесхозную канализацию
Воронежец на имя вымышленной женщины заказал из Индии наркотические антидепрессанты
Лицо со шрамом: вор с особыми приметами бесплатно оделся в воронежском торговом центре
Под Воронежем гость едва не зарезал хозяйку
На воронежской трассе легковушка «Фиат» угодила под фуру
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
На 9 лет рискует сесть воронежский предприниматель, который дружил с мигрантами
Имущество обанкротившейся воронежской макаронной фабрики продадут за 108 миллионов
Воронежцев приглашают на лыжный марафон
Воронежские чиновники пробежали на лыжах пять километров
Первые, кого начали штрафовать на воронежских платных парковках - инвалиды?