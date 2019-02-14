В Воронеже африканский свадебный мачо сломал плечо, спасая ребенка

СЕГОДНЯ 18:36 2019-02-14T18:41:43+03:00

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Многие воронежцы знают уроженца Бенина Стевеса Какпо. Если не по имени, то визуально. Причем, как правило, запоминают Стевеса на всю жизнь. Ведь он подходит к молодоженам, играет на гитаре что-нибудь популярное типа «Я буду долго гнать велосипед». Разве что уж слишком жадные жених с невестой не раскошелятся, оценив обаяние певца.

Только вот к зиме Стевес привыкнуть пока не может. 13 февраля он вышел из своего дома на улице Домостроителей с малюткой сыном на руках. Поскользнулся и упал, пытаясь сделать все, чтобы ребенок не пострадал. Это ему удалось, Стевес сразу почувствовал дикую боль, но сумел вызвать скорую. В больнице оказалось, что у него сломано плечо. Вот как рассказал о своих переживаниях сам Стевес (орфография и пунктуация сохранены):

«Сегодня мы познакомились с гололедицей, которая снесет любого человека, даже самого крепкого! Из дома, первым шагом из подъезда, я вступился в нежеланном брейк данс и всё закончилось травмой незабываемой. Я обожаю зиму, но её минусы смущают меня!

Жена помогала мне в три часа ночью, снять гипс, поскольку невероятно больно стало. Я понял, что размер бицепса и трицепса увеличивает боль и локтя невероятно болит!!! После того, как сняли, боль уменьшилась у локти и я сам правой рукой держу руку в нужном положении.

Гипс на месте и удерживает кость в плечевом суставе! Человек просто хрупкое существо - один урон в организме и весь тело страдает (у меня ощущение, что целая рука оторвана от телесного корпуса). Жуткие крики от боли - я себя уже не узнавал, я плакал как ребенок, будучи взрослый человек... Я извлекаю от всего этого следующую экзистенциальную правду: Будьте благодарными Богу за каждый пройденный день и будьте простыми, избегая высокомерие во всём».

Зато с детьми все в порядке. На руках у Стевеса сын, которого он спас.Фото: с личной страницы Стевеса Какпо ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU