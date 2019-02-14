Захар Прилепин пообщается с воронежцами
Известный писатель устроит творческую встречу с читателями
Захар Прилепин.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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19 февраля в Воронеж приедет Захар Прилепин. Известный писатель, музыкант, телеведущий и просто человек с активной гражданской позицией (защищавший, кстати, интересы жителей Донбасса), а с декабря еще и зам худрука МХАТа имени Горького по литературной части проведет public talk «Литература прямого действия: диалоги с Захаром Прилепиным». Писатель расскажет о творчестве, новых книгах и литературе в целом, а также ответит на вопросы воронежцев и раздаст автографы.
Встреча с читателями пройдет в книжном клубе «Петровский» 19 февраля в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU