2019-02-14T08:24:12+03:00
Звезды

Захар Прилепин пообщается с воронежцами

Известный писатель устроит творческую встречу с читателями
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Захар Прилепин.Захар Прилепин.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

19 февраля в Воронеж приедет Захар Прилепин. Известный писатель, музыкант, телеведущий и просто человек с активной гражданской позицией (защищавший, кстати, интересы жителей Донбасса), а с декабря еще и зам худрука МХАТа имени Горького по литературной части проведет public talk «Литература прямого действия: диалоги с Захаром Прилепиным». Писатель расскажет о творчестве, новых книгах и литературе в целом, а также ответит на вопросы воронежцев и раздаст автографы.

Встреча с читателями пройдет в книжном клубе «Петровский» 19 февраля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже загорелась газовая заправка
Улицу Шишкова в Воронеже опять затопило фекалиями
Банк УРАЛСИБ предлагает весеннийсезонный вклад «Журавли»
В Воронежской области через 12 лет поймали похитителя велосипеда
В Воронеже Татьяна Васильева рассказала, что со здоровьем Федора Добронравова
В Ленинском районе Воронежа 26 детей проживают в неблагополучных семьях
Жители засыпанного шелухой воронежского райцентра оставили послание на снегу директору маслозавода
В Воронеже маршрутчик протащил девушку по асфальту, зажав ногу дверью
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет