В Ленинском районе Воронежа 26 детей проживают в неблагополучных семьях
В Ленинском районе Воронежа на учете комиссии по делам несовершеннолетних состоят шесть несовершеннолетних и 12 социально-неблагополучных семей, в которых проживают 26 детей.
В 2018 году комиссия провела 22 заседания, на которых рассмотрели 279 материалов, в том числе в отношении несовершеннолетних 142 и в отношении нерадивых родителей – 137.
- В районе регулярно проводятся межведомственные комплексные профилактические акции с целью профилактики правонарушении, организации отдыха, оздоровления, труда и досуга детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, - рассказали в управе Ленинского района. – Проверяются торговые точки на предмет продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий. Выявляются безнадзорные и беспризорные дети, а также факты жестокого обращения с детьми и вовлечения их в преступную деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU