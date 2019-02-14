2019-02-14T08:39:00+03:00
Общество

В Ленинском районе Воронежа 26 детей проживают в неблагополучных семьях

Все они находятся на контроле комиссии по делам несовершеннолетних
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Ленинском районе Воронежа на учете комиссии по делам несовершеннолетних состоят шесть несовершеннолетних и 12 социально-неблагополучных семей, в которых проживают 26 детей.

В 2018 году комиссия провела 22 заседания, на которых рассмотрели 279 материалов, в том числе в отношении несовершеннолетних 142 и в отношении нерадивых родителей – 137.

- В районе регулярно проводятся межведомственные комплексные профилактические акции с целью профилактики правонарушении, организации отдыха, оздоровления, труда и досуга детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, - рассказали в управе Ленинского района. – Проверяются торговые точки на предмет продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий. Выявляются безнадзорные и беспризорные дети, а также факты жестокого обращения с детьми и вовлечения их в преступную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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