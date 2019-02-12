Житель Воронежской области снял деньги с чужой карты, на которой был написан пин-код

12 Февр. 20:20 2019-02-12T20:20:57+03:00

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На днях жительница Анны потеряла в районе автовокзала банковскую карту. И тут же получила сообщение мобильного банка, что с нее сняли 8 500 рублей. Все потому, что беспечная 44-летняя дама не запомнила пин-код, а написала его на пластике. Так что нашедший не преминул воспользоваться.

Полицейские установили, что банкомат, через который злоумышленник снял деньги, находится в помещении автостанции. На записях с камер видеонаблюдения было видно, что подозреваемый снимал наличность, замотав лицо шарфом.

Оперативники опросили водителей автобусов, выполнявших рейсы в указанный временной промежуток, а также пассажиров. В итоге выяснили личность подозреваемого и задержали его. 31-летний мужчина признался, что уже успел потратить деньги, но готов возместить ущерб. Теперь ему придется ответить за кражу.

Не разбрасывайтесь пин-кодами.

ИСТОЧНИК KP.RU