За невыполнение приказа воронежской мэрии перевозчик 125-го маршрута может лишиться договора

11 Февр. 15:50 2019-02-11T16:23:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже набирает обороты противостояние между чиновниками мэрии и перевозчиком, обслуживающим городской маршрут №125. Напомним, мэрия издала приказ, по которому автобусы трех маршрутов должны следовать мимо Центрального рынка и останавливаться на недавно установленной здесь «умной» остановке. Однако один из перевозчиков – маршрут №125 – отказался это делать, мотивировав свои действия тем, что на новом участке транспорт попадает в пробку и теряет много времени.

- Мы посчитали, что для обеспечения потребностей посетителей Центрального рынка требуется около 20 автобусов, - рассказал Сергей Петрин, заместитель мэра Воронежа по городскому хозяйству. – Сейчас наши требования выполняют только два перевозчика (№115 и №20), а это 15 машин.

Для решения вопроса представителя компании перевозчика пригласили на вторник, 12 февраля, в горадминистрацию. За нарушение обязательств фирме грозит изъятие карт маршрута и даже расторжение договора на его обслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU