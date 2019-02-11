В Воронеже прошел отборочный турнир на международный чемпионат по брейк-дансу

11 Февр. 11:39 2019-02-11T12:39:45+03:00

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9 февраля в Воронежском опорном университете прошел российский этап отбора на один из самых престижных чемпионатов по брейк-дансу в Европе - «Floor Wars», ежегодно проходящий в Дании. Попасть на него можно только двумя способами: приехав самостоятельно и пройдя квалификационный отбор в день мероприятия или выиграв один из 8 международных квалификационных отборов. В России отборочный тур на этот чемпионат традиционно проводится в Воронеже. Его организаторами в этом году выступили Воронежский государственный технический университет и Воронежская областная общественная организация «Наше общее дело».

- Наш вуз стремится поддерживать и развивать молодежную культуру, - отметил проректор по воспитательной работе ВГТУ Антон Ходунов. - Идея проведения у нас подобного фестиваля молодежной субкультуры витала давно. Она также была озвучена на встрече студентов и ректора в коворкинг-центре по случаю возвращения нашего студента Сергея Чернышева с золотом по брейк-дансу с Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Мы нашли соорганизаторов фестиваля, которые занимаются этим направлением в Воронеже. А в ближайшее время планируем открыть на кафедре физического воспитания и спорта секцию брейк-данса.

Популярность данного вида спорта доказывает обширная география турнира. Испытать и показать себя приехали би-бои и би-гёрлз из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Тамбова, Ростова-на-Дону, Белгорода, Борисоглебска, Курска, Пензы, Перми, Орла, Ливн, Старого Оскола и других городов России. Всего порядка 130 детей и 40 профессиональных команд по 3 человека. Участие в конкурсе было совершенно бесплатным.

фото предоставлено пресс-службой Воронежского опорного университета.

- Наша организация уже восьмой раз проводит фестиваль «Floor Wars», - выступил с приветственным словом председатель правления ВООО «Наше общее дело» Виктор Буздалин. - Приятно отметить, что уже неоднократно команды, прошедшие отборочный тур в Воронеже, становились победителями в Дании. Я также хотел бы поблагодарить руководство этого прекрасного университета за предоставленную поддержку в организации турнира.

В рамках фестиваля прошли соревнования по двум направлениям. Баттлы в формате «Kidz 1х1», где юниоры сражались за призы и подарки от партнеров турнира. Победителем в этом направлении стал воронежский би-бой Борис, второе место занял липчанин Nickin. Самым зрелищным стал второй этап соревнований - баттлы в классическом формате 3 на 3, где в битве сошлись профессионалы. Второе место этого тура отвоевала команда «Comix Zone». Ну а лучшей была признана команда из Ростова-на-Дону «Illusion of exist». Они будут представлять Россию в финале «Floor Wars» в Копенгагене, куда ежегодно съезжаются более 1000 танцоров со всего мира. Все призеры отмечены подарками от спонсоров фестиваля.

Судили проект виртуозы брейк-данса: студент ВГТУ, чемпион III юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, серебряный призер чемпионата мира по брейк-дансу «Silverback Open - 2017», чемпион России и СНГ по брейк-дансу в абсолютной возрастной категории - Bboy Bumblbee - Сергей Чернышев; победитель финала «Floor Wars» в 2017 году из Калининграда - Bboy Beetle - Артем Рой; победитель множества мировых фестивалей в командном зачете - Bboy Liquid - Руслан Шейхутдинов (г. Казань). В музыкальной и эмоциональной составляющей турнир сопровождали Dj Zapy и МС Sunny Soul.

ИСТОЧНИК KP.RU