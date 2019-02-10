Воронежцев возмутил стоящий в супермаркете игровой автомат

СЕГОДНЯ 17:16 2019-02-10T17:16:34+03:00

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Воронежцы пожаловались на игровой автомат, появившийся в одном из городских супермаркетов. Речь идет о сетевом продуктовом магазине на улице 9 Января: там на входе сейчас стоит терминал с азартными играми. А ведь Воронеж - далеко не игорная зона.

Местный житель Дмитрий Ерышов опубликовал в социальных сетях фотографии экрана, на котором четко видна «игра» с меняющимися символами. Здесь нет привычных «вишенок», «монет» и «лимонов». Все выполнено в стилистике легенд о «золотом городе» Эльдорадо. Изображен даже небольшой испанский конкистадор. Почему же это не просто детская игра?

Хотя бы потом, что здесь есть надпись: «Вывести деньги». Можно их и ввести. А что еще нужно для азартной игры? К сожалению, с точки зрения законодательства, видимо, не все так просто, и подобные аппараты можно по-прежнему встретить в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU