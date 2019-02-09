2019-02-09T18:25:27+03:00
Общество

В центре Воронежа гора из снега и льда перегородила пешеходный переход

Горожане вынуждены обходить кучу прямо по проезжей части
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В центре Воронежа на пересечении улицы Фридриха Энгельса и проспекта Революции на пешеходный переход коммунальщики свалили гору снега и льда, от которых очистили тротуары. Теперь горожане вынуждены обходить кучу прямо по проезжей части. Фото последствий уборки местные жители выложили в популярную группу в соцсети.

Гору даже необязательно было куда-то увозить. Достаточно лишь сдвинуть ее чуть правее или левее. Тогда освободился бы переход, и куча бы никому не мешала. Воронежцы решили, что коммунальщики сделали это специально, чтобы устроить им неудобства. Другого объяснения нелепой горе на дороге никто не нашел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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