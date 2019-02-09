В Воронеже в феврале нашли грибы
Неожиданный сюрприз обнаружил во время прогулки местный житель
Фото: скриншот сайта Pikabu.
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Воронежец во время зимней прогулки неожиданно наткнулся на грибы. Несколько аппетитных рыжих опях примостились у корня дерева. Фото удивленный находкой местный житель опубликовал на портале Pikabu.
В комментариях грибники пояснили горожанину, что ничего странного в зимних опятах нет. Эти грибы иногда появляются в такое время года во время оттепели. Еще их можно встретить осенью.
- Собирай да соли с чесноком, отличная закуска, - посоветовали воронежцу.
ИСТОЧНИК KP.RU