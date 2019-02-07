В Центральном районе Воронежа за январь оштрафовали на 765 тыс рублей за назаконную торговлю алкоголем

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-07T14:20:15+03:00

В городе массово проводят рейды по борьбе с несанкционированной продажей

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Власти Воронежа продолжают гонять самовольных торговцев. Очередные рейды прошли в Левобережном, Центральном и Железнодорожном районах. В частности, сотрудники управы и полицейские изъяли товар у уличных торговцев на Новосибирской (остановка «Шубина»), где со своими столами массово выходят продавцы.

В Центральном районе за январь провели рейды на Кольцовской, Кардашова, Калинина, Ломоносова, Березовой Рощи, Олимпийском бульваре, проспекте Революции. На бульваре Олимпийский, в частности, засекли факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему. Выявили факты торговли алкогольной продукции с транспортных средств на улице Кардашова, спиртное изъяли.

Полностью прекратили реализацию алкогольной продукции на двух предприятиях района, по пяти точкам - пива, восемь предприятий оштрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетним, снесли киоск, где торговали спиртным. По фактам нарушений наложили штрафов на общую сумму 765 тыс рублей.

В Железнодорожном районе изъяли весы у уличного торговца на Ленинском проспекте, 150. Сотрудники управы регулярно мониторят на предмет несанкционированной торговли улицы Остужева, Переверткина, Электровозную, Тютчева, остановку «Центр реабилитации». Уже с начала года провели 21 рейд.

ИСТОЧНИК KP.RU