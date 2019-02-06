В Воронеже начался открытый конкурс на проект памятника Вильгельму Столлю

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-06T11:22:06+03:00

Архитекторы и компании могут предложить свое видение монумента

Изменить размер текста: A A

Управление культуры администрации Воронежа и областная организация Союза архитекторов объявили открытый конкурс на лучший проект памятника Вильгельму Столлю. Участниками могут стать и компании, которые могут привлечь скульпторов, и физлица, имеющие соответствующую квалификацию. Прием заявок будет идти до 25 февраля.

Тройка победителей станет обладателем призов от 50 до 150 тысяч рублей. А лидер вдобавок получит право авторского надзора за воплощением своего проекта. Памятник должен появиться вблизи пересечения улиц Студенческая и Карла Маркса.

В.Г. Столль в 1869 году открыл в Воронеже фабрику, которая стала крупнейшим предприятием по выпуску сельскохозяйственного оборудования. В 2019 году исполняется 150 лет с момента создания завода.

ИСТОЧНИК KP.RU