2019-02-04T13:15:11+03:00
Звезды

RockestraLive соединит в Воронеже рок и симфонию

Симфонический оркестр даст клубный концерт
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
фото предоставлено коллективом.фото предоставлено коллективом.
Изменить размер текста:

15 февраля симфонический оркестр RockestraLive привезет в Воронеж новую программу. В этот раз коллектив даст клубный концерт. Музыканты привезут новое шоу v4.0, которое никто еще не видел. Прозвучат хиты The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, David Bowie, Rammstein, Prodigy, Linkin Park, System of a Down, Korn, Slipknot, Imagine Dragons, Coldplay, Muse, Radiohead, Placebo, The Cranberries, No Doubt, Michael Jackson, a-ha и другие.

Зрителей ждет живой звук, фантастический видеоряд, невероятный свет и мурашки по коже, ведь RockestraLive называют оркестром, под который нельзя усидеть на месте. На концертах коллектива красота звучания классических инструментов сплетается воедино с напором и драйвом рок-музыки. Рок звучит еще мощнее, когда его играет настоящий симфонический оркестр.

RockestraLive выступит в клубе Aura 15 февраля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже пройдет кимоно-шоу
Воронежским пенсионерам представят бесплатные торговые места
На господдержку проектов ТОС Воронежской области в 2019 году направят 90 млн рублей
В Воронеже «Лыжня России» пройдет 9 февраля
В Воронеже нашли опасную газовую сеть, работающую с нарушениями
Спасатели призывают воронежцев держаться подальше от фасадов зданий
В Воронежской области отправили в тюрьму одну из четырех организаторов игорного клуба
Работодатели Воронежской области рассказали, из-за чего чаще всего отказывали соискателям
Воронежцы сняли на видео, как полыхает пивной ресторан
На воронежской трассе загорелась фура, перевозившая газ
Инспекторы ДПС спасли от обморожения лежавшего без сознания в сугробе воронежца
Глава городского управления ЖКХ ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире на радио "КП"
За год в Воронежской области под колесами машин погибли 136 человек
Жителя Воронежской области могут посадить на 8 лет за отобранный мобильник
В центре Воронежа "Ссанг Йонг" сбил 12-летнего школьника, перебегавшего дорогу
В Воронеже сделали граффити с портретом летчика Филипова
Директор воронежской УК: «Снег на голову девушки упал с самовольно возведенного балконного козырька»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга»для розничных клиентов