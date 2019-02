RockestraLive соединит в Воронеже рок и симфонию

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-04T13:15:11+03:00

15 февраля симфонический оркестр RockestraLive привезет в Воронеж новую программу. В этот раз коллектив даст клубный концерт. Музыканты привезут новое шоу v4.0, которое никто еще не видел. Прозвучат хиты The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, David Bowie, Rammstein, Prodigy, Linkin Park, System of a Down, Korn, Slipknot, Imagine Dragons, Coldplay, Muse, Radiohead, Placebo, The Cranberries, No Doubt, Michael Jackson, a-ha и другие.

Зрителей ждет живой звук, фантастический видеоряд, невероятный свет и мурашки по коже, ведь RockestraLive называют оркестром, под который нельзя усидеть на месте. На концертах коллектива красота звучания классических инструментов сплетается воедино с напором и драйвом рок-музыки. Рок звучит еще мощнее, когда его играет настоящий симфонический оркестр.

RockestraLive выступит в клубе Aura 15 февраля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU