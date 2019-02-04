В Воронеже сделали граффити с портретом летчика Филипова

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-04T13:49:47+03:00

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3 февраля в Воронеже вспоминали героя России летчика Романа Филипова. В честь годовщины гибели земляка в Сирии активисты украсили центр города портретом героя. Черно-белое граффити появилось на стене трансформаторной будки на Студенческой.

Портрет занимает порядка 20 кв. м, рядом надпись «Это вам за пацанов» - последняя фраза, с которой подорвался Роман Филипов, окруженный террористами.

Возле арт-объекта активисты собираются организовать памятное место с лавочками и информационной табличкой с QR-кодом, благодаря которой можно будет узнать о подвиге воронежца.

Напомним, 2 февраля бюст Романа Филипова открыли в Приморье, где служил летчик. А летом 2018-го бюст героя установили у воронежской школы, где учился Филипов

ИСТОЧНИК KP.RU