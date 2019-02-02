2019-02-02T10:45:41+03:00
Общество

Погибшему в Сирии воронежскому летчику Роману Филипову открыли бюст в Приморье

В Воронеже бюст герою стоит возле школы №85
Олег ИВАНОВ
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Фото: пресс-служба Восточного военного округа.Фото: пресс-служба Восточного военного округа.
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На территории штурмового авиационного полка в поселке Черниговка Приморского края прошла церемония открытия мемориального бюста Герою России воронежскому летчику Роману Филипову. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

По завершении траурного митинга личный состав авиаполка прошел торжественным маршем. Над аэродромом состоялись пролеты самолетов Су-25СМ, Су-24, МиГ-31Бм, Су-35 и звена вертолетов Ка-52, а пилотажная группа «Соколы России» показали фигуры высшего пилотажа.

Напомним, 3 февраля Романа Филипова сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате. Президент присвоил Роману Филипову звание Героя России посмертно. Воронежца похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища. 6 февраля городская комиссия по культурному наследию присвоила воронежской школе № 85, где учился погибший в Сирии летчик «Су-25» Роман Филипов, имя героя. А фасад школы украсила мемориальная доска памяти. А 15 июня на территории учебного заведения открыли памятник летчику-герою.

ИСТОЧНИК KP.RU

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