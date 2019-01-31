Прокурор Воронежской области: «Работникам обанкротившегося стеклозавода РАСКО вернут долги по зарплате»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-31T15:10:58+03:00

В прокуратуре утверждают, что долги по зарплате работникам РАСКО все же выплатят. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В четверг, 31 января, прокурор Воронежской области Николай Шишкин пояснил ситуацию с долгами обанкротившегося завода стеклотары РАСКО (предприятие работало в Железнодорожном районе). Напомним, в конце прошлого года губернатор Александр Гусев сообщил, что руководители завода задолжали в общей сложности около 25 миллионов рублей.

- Есть заявление в суд, которое подал районный прокурор. Здесь мы имеем дело с недобросовестными руководителями, которые обманули и коллектив, и ресурсоснабжающие организации. Вели они себя, мягко говоря, непорядочно, - сказал Николай Шишкин. – Наши сотрудники доведут это дело до конца, долги по зарплате будут ликвидированы.

В конце года губернатор по этому поводу высказывался более туманно:

- Пытаемся активно помочь, чтобы им выплатили долги. Все процедуры проходят во Владимирской области по месту регистрации собственника.

Ситуация на предприятии стала критической в мае 2018 года, когда на предприятии отключили газ. С тех пор она только ухудшалась. Рабочие на митингах в октябре 2018 года утверждали, что собственники предприятия сознательно не платили налоги, коммунальные платежи, зарплату (на тот момент им задолжали за четыре месяца).

ИСТОЧНИК KP.RU