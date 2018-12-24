Воронежский губернатор о банкротстве завода РАСКО: «Люди уволены, задолженность около 25 млн»

СЕГОДНЯ 19:26 2018-12-24T19:44:03+03:00

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В понедельник, 24 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Воронежской области прокомментировал ситуацию с банкротством стеклозавода РАСКО в Железнодорожном районе:

- Виновато некомпетентное руководство предприятия и собственники холдинга. Там есть с чем разбираться. Люди уволены, осталась задолженность около 25 млн. рублей. Пытаемся активно помочь, чтобы им выплатили долги. Но все процедуры проходят во Владимирской области по месту регистрации собственника. С этими собственниками я не вижу у предприятия перспектив.

Ситуация на предприятии стала критической в мае 2018 года, когда на предприятии отключили газ. С тех пор она только ухудшалась. Рабочие на митингах в октябре 2018 года утверждали, что собственники предприятия сознательно не платили налоги, коммунальные платежи, зарплату (на тот момент им задолжали за четыре месяца). В то же время люди жаловались на бездействие надзорных органов, которые, на их взгляд, ничего не делали, чтобы заставить руководителей завода платить по счетам.