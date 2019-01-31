2019-01-31T14:49:52+03:00
Происшествия

В Воронеже эвакуировали Облдуму и департамент образования

Волна ложных вызовов не остановилась на здании мэрии и ДИЗО
Юлия ТЕРНОВА
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Волна ложных тревог, которая началась в Воронеже утром 31 января, продложилась эвакуацией воронежской Облдумы. Как и в первых двух случаях, угороза, содержащая упоминание о заложенной в здании бомбе, поступипа на электронную почту. Письмо пришло около одиннадцати утра. Депутаты, которые приехали на заседание, вышли на улицу. Здание обследовали кинологи с собаками, и взрывное устройство так и не было обнаружено.

Такой же атака подвергся департамент образования. Напомним, также "Комсомолка" сообщала, что в этот четверг неизвестные "заминировали" городскую администрацию и департамент имущественных и земельных отношений области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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