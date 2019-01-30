В 2018 году в Воронежской области изъяли больше 200 игровых автоматов

СЕГОДНЯ 18:52 2019-01-30T18:52:20+03:00

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Прокуратура Воронежской области подвела итоги борьбы с незаконной игровой деятельностью. По данным правоохранительных органов, чаще всего преступления совершаются путем привлечения граждан в подпольные игровые залы, оборудованные аппаратами или компьютерами, с установленными на них игровыми программами. Такие случаи выявлены в Линскинском и Рамонском районах.

Всего за минувший год в ходе надзорных мероприятий из оборота изъяли больше 200 аппаратов и компьютеров. Прокуроры направили в суд 12 уголовных дел в отношении 45 лиц. В восьми случаях суд вынес обвинительный приговор.

- Так, Лискинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Лисок, которые в арендуемом помещении по проспекту Революции с использованием приобретенного в сети Интернет игрового оборудования проводили азартные игры. Сумма незаконно полученного преступной группой дохода превысила 6 миллионов рублей, -рассказали в пресс-службе Прокуратуре Воронежской области.

В рамках расследования по этому делу изъяли 29 игровых автоматов.

ИСТОЧНИК KP.RU