Самый длинный маршрут Воронежа №16в свяжет Машмет и Придонской

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-30T11:33:46+03:00

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Маршрут городского автобуса № 16в продлят до микрорайона Придонской. Сейчас ПАЗик ходит от Машмета до филиала стоматологической поликлиники №6, расположенной на улице 9 Января. Новой конечной остановкой станет остановка «Завод ВКСМ», а количество машин увеличат до 25 штук.

Решение мэрии воплотят в жизнь в течение двух месяцев. Это время потребуется на улаживание всех организационных моментов, связанных с изменением маршрута.

Протяженность маршрута №16в составляет 35 км. Это самый длинный маршрут Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU