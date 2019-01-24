Смертельное ДТП с участием двух автобусов случилось в Воронежской области

СЕГОДНЯ 07:53 2019-01-24T08:04:22+03:00

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Авария произошла сегодня около пяти часов утра. По предварительным данным, на 599 км трассы М4 «Дон» в Верхнемамонском районе 49-летний водитель микроавтобуса «Мерседес-Бенз Спринтер» не справился с управлением и столкнулся с движущимся навстречу автобусом «Сетра». Он следовал по маршруту «Москва-Элиста», за рулем находился 39-летний житель Элисты.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП водитель «Мерседеса» скончался на месте происшествия, а одну пассажирку доставили в больницу, еще пятеро человек, находившихся в микроавтобусе, не пострадали. В «Сетре» было 26 человек, включая двух водителей, никто из них не пострадал.

- В настоящее время сотрудниками полиции информируются родственники пострадавших в ДТП для оказания дальнейшей помощи и принимаются меры по организации доставки пассажиров к месту назначения, - добавили в региональном ГУ МВД.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства происшествия. Движение на участке трассы, где случилась авария, восстановлено.