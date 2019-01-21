Породистых щенят в Воронеже "раздают" мошенники

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-21T18:03:34+03:00

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"Щенки бигля, 8 штук, привиты, не могут раздать 4 месяца и собираются усыплять, жалко. Бесплатно! Телефон: 8903... Разошлите - может, надо кому", - сообщения с таким текстом не первый день распространяются в мессенджерах. К ним прикладывают фотографию с милыми четвероногими. Люди охотно делают репост, ведь речь идет о жизни и смерти.

На сайтах объявлений в Воронежской области щенки бигля стоят в среднем 30-35 тысяч, кто-то отдает за 8-10 тысяч. В голове тут же рождается план: забрать этих щенят на недельку, и потихоньку "пристроить" их по демпинговой цене... Как вы уже поняли, не все так просто.

Если ввести в поисковик номер, указанный в объявлении, можно убедиться: его владелец регулярно попадает в ситуации, когда надо срочным образом раздать породистых щенков. То это тибетский мастиф, то йоркширский терьер. Теперь вот бигль.

Все дело в том, что номер, указанный в объявлении - платный. "Не ведитесь, за две минуты разговора снимают 700 рублей", - пишут на сайтах, посвященных телефонным мошенничествам.

Кстати, соцсети и мессенджеры - не единственные каналы распространения злого спама. Кто-то получает с этого номера смс, кому-то достается пропущенный звонок (чтобы вызвать желание перезвонить).

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