Роспотребнадзор закрыл киоск с шаурмой, в котором отравилось 15 воронежцев
С 16 по 18 января в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу обратились 15 человек с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. Состояние воронежцев при поступлении было средней тяжести.
По предварительным данным, речь идет о киоске, расположенном неподалеку от торгового центра «Аксиома».
- Все заболевшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы в организации общественного питания ИП Шарипов, - комментируют в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Санврачами незамедлительно проведено санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб пищевой продукции для лабораторного исследования и организованы противоэпидемические мероприятия.
- По результатам расследования составлен протокол о временном запрете деятельности организации общественного питания ИП Шарипов. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация остается на особом контроле, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.