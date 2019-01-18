Роспотребнадзор закрыл киоск с шаурмой, в котором отравилось 15 воронежцев

СЕГОДНЯ 17:20 2019-01-18T17:20:37+03:00

Медики уже подтвердили у горожан диагноз «Сальмонеллез»

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С 16 по 18 января в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу обратились 15 человек с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. Состояние воронежцев при поступлении было средней тяжести.

По предварительным данным, речь идет о киоске, расположенном неподалеку от торгового центра «Аксиома».

- Все заболевшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы в организации общественного питания ИП Шарипов, - комментируют в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Санврачами незамедлительно проведено санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб пищевой продукции для лабораторного исследования и организованы противоэпидемические мероприятия.

- По результатам расследования составлен протокол о временном запрете деятельности организации общественного питания ИП Шарипов. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация остается на особом контроле, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.