2019-01-18T16:58:47+03:00
Общество

В Воронеже 15 человек отравились шаурмой

Все они купили ее в одном и том же киоске
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Диагноз «Сальмонеллез» уже подтвержден методом ПЦР у шести человекДиагноз «Сальмонеллез» уже подтвержден методом ПЦР у шести человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 16 по 18 января в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу обратились 15 человек с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области

- Все пациенты были доставлены бригадами скорой медицинской помощи. Установлено, что заболевшие употребляли в пищу шаурму, купленную в киоске на улице Лизюкова в Северном микрорайоне Воронежа, - комментируют в облздраве.

По предварительным данным, речь идет о киоске, расположенном неподалеку от торгового центра «Аксиома».

Состояние воронежцев при поступлении было средней тяжести. Их мучили высокая температура, боли в животе, диарея. Диагноз «Сальмонеллез» уже подтвержден методом ПЦР у шести человек. Больные получают необходимое лечение, в настоящий момент у всех отмечается улучшение самочувствия.

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