В Воронеже 15 человек отравились шаурмой
С 16 по 18 января в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу обратились 15 человек с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области
- Все пациенты были доставлены бригадами скорой медицинской помощи. Установлено, что заболевшие употребляли в пищу шаурму, купленную в киоске на улице Лизюкова в Северном микрорайоне Воронежа, - комментируют в облздраве.
По предварительным данным, речь идет о киоске, расположенном неподалеку от торгового центра «Аксиома».
Состояние воронежцев при поступлении было средней тяжести. Их мучили высокая температура, боли в животе, диарея. Диагноз «Сальмонеллез» уже подтвержден методом ПЦР у шести человек. Больные получают необходимое лечение, в настоящий момент у всех отмечается улучшение самочувствия.